‏أنقرة (زمان التركية) – سجت تركيا 1673 حالة إصابة بفيروس كورونا و55 حالة وفاة جديدة أمس الأربعاء، مع انخفاض في عدد المتعافين.

وزير الصحة فخر الدين كوجا أوضح أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 284 ألفًا و943 حالة، مشيرًا إلى ارتفع أعداد الوفيات الإجمالية إلى 6837 حالة.

وشهد عدد المتعافين تسجيل انخفاض، في ظل ارتفاع عدد الإصابات ، في ظل ارتفاع عدد الإصابات، حيث تم تسجيل 943 حالة تعافي جديدة.

وكان وزير الصحة التركي كشف الأربعاء الماضي في المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه أن تركيا تشهد ثاني ذروة للموجة الأولى لفيروس كورونا المستجد، أن إجمالي الإصابات بين الكوادر الطبية بلغ 29 ألفا و865، منها 52 وفاة.

وأقر الوزير بأن “مستشفيات بعض الولايات مثل ماردين وغازي عنتاب وشانلي أورفا وباتمان تعاني ضغطا بسبب ارتفاع الحالات”.

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