عمان (زمان التركية): أعلن الجيش الأردني في بيان، الجمعة، أن الانفجار الذي وقع بأحد مستودعات الذخيرة التابعة له قرب مدينة الزرقاء، سببه الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

وكان انفجار قوي قد هز مستودعا للذخائر في منطقة الطافح غير مأهولة، قرب مدينة الزرقاء شرقي العاصمة الأردنية عمّان.

وبحسب بيان الجيش، الذي أوردته وكالة الأنباء الأردنية الحكومية “بترا”، فإن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة أدى إلى حدوث تفاعل في المادة الكيميائية الموجودة داخل إحدى حشوات قذائف الهاون، مما أدى إلى وقوع الانفجار.

وأضاءت ألسنة اللهب الضخمة ليل الصحراء، وأمكن رؤيتها من مسافة بعيدة بلغت حد العاصمة عمان الواقعة على بعد 35 كيلومترا باتجاه الجنوب الغربي.

وقالت السلطات الأردنية إن انفجار الزرقاء، الذي وقع في مستودع لذخائر الهاون القديمة، لم يؤد إلى سقوط قتلى أو إصابات.