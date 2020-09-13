أنقرة (زمان التركية) – زعم البرلماني عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، عمر فاروق جرجيرلي أوغلو، أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ترتفع داخل السجون بشكل ملحوظ، متهمًا الحكومة بإخفاء أعداد لمصابين حتى لا تضطر للإفراج عن المعتقلين.

وأوضح النائب عمر فاروق جرجيرلي أوغلو أن آخر إعلان عن عدد المصابين بالفيروس داخل السجون كان في شهر يونيو/ حزيران الماضي، مشيرًا إلى أنه يتلقى أخبارا من داخل السجون بشأن الإصابات المتزايدة.

وحذر جرجيلي أوغلو عضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، الحكومة والمسؤولين من أن هناك مصابين بأمراض مزمنة وخطيرة داخل السجون ويمثل فيروس كورونا خطرًا على حياتهم، مشيرًا إلى أنه يجري اتصالات بالمسؤولين وكلهم يرفضون التصريح والإفصاح عن أعداد المصابين ويلقي الكرة على مسؤول آخر.

وأوضح أن أحد السجناء يدعى مصطفى كاباكجي أوغلو نقل إلى العزل الصحي في غرفة انفرادية داخل السجن، وبعدها بساعات عثر عليه متوفى نتيجة إصابته.

يذكر أن قانون العفو العام الذي أقر في شهر أبريل نيسان الماضي، من قبل البرلمان من أجل تخفيف عدد المعتقلين ضمن إجراءات كورونا، لم ينتفع به المعتقلين السياسيين، حيث أفرج عن الجنائيين بينما أبقي على معتقلي الرأي والسياسيين.

وبحسب وزراة الصحة ارتفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 289 ألفًا و635 حالة، وارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 6999 حالة، حتى مساء السبت.

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