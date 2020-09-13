نيوقسيا (زمان التركية) – قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن بلاده قلقة للغاية من تحركات تركيا في شرق المتوسط، داعيًا إلى اللجوء إلى الحلول الدبلوماسية.

تصريحات بومبيو جاءت خلال الزيارة السريعة التي أجراها، أمس السبت، لقبرص اليونانية التقى خلالها الرئيس نيكوس أناستاسياديس، داعيًا الأطراف لحل أزمات الأمن ومصادر الطاقة بالحلول الدبلوماسية لتجنب اندلاع أي صدامات أو اشتباكات عسكرية.

وأكد بومبيو على أن التوترات العسكرية لن تصب في مصلحة أي من الطرفين، مشددًا على أن التوترات تصب في مصلحة الراغبين في شق صف حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال: “ما زلنا في غاية القلق من عمليات تركيا المستمرة في شرق المتوسط… جمهورية قبرص لها الحق في الاستفادة من مواردها الطبيعية، وكذلك الحق في الاستفادة من المواد الهيدروكربونية المكتشفة في منطقتها الاقتصادية الخالصة”.

وتأتي زيارة بومبيو بعد أيام من رفع حظر التسليح الأمريكي الذي كان مفروض على الجزيرة قبل 33 عاما، وهو القرار الذي ازعج تركيا المسيطرة على شمال الجزيرة كثيرا.

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