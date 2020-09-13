واشنطن (زمان التركية) – قالت صحيفة “جريك تايمز” اليونانية، أمس السبت، في تقرير إن الولايات المتحدة الأمريكية تستعد لنقل 50 رأسًا نوويًا من قاعدة إنجيرليك الواقعة في جنوب تركيا إلى اليونان.

التقرير أوضح أن سبب لجوء الولايات المتحدة الأمريكية لهذه الخطوة هو تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان “المزعجة” بشأن قاعدة إنجيرليك الجوية الواقعة على بعد 100 ميل عن الحدود مع سوريا.

أردوغان كان قد هدد في ديسمبر الماضي بغلق القاعدة، ردًا على التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات على أنقرة، بالإضافة إلى قرار مجلس الشيوخ الأمريكي بالاعتراف بمزاعم الإبادة الجماعية للأرمن على يد الأتراك.

فيما كرر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو تهديد أردوغان بخصوص قاعدتي إنجيرليك وكورجيك العسكريتين الأمريكيتين في تركيا، مع مطالبة المشرعين الأمريكيين في ديسمبر الماضي للرئيس دونالد ترامب بإقرار عقوبات على تركيا، بسبب اقتنائها منظومة الصواريخ الروسية S 400.

وكانت وزارة الدفاع الإيطالية نفت أواخر العام الماضي نقل 50 رأس نووي من من قاعدة إنجرليك (جنوب تركيا) إلى قاعدة أفيانو (أقصى شمال شرق إيطاليا) بحسب ما زعم الجنرال الأمريكي تشاك والد، الذي عمل في القيادة المركزية للقوات الأمريكية في أوروبا سابقًا.

وقال تشاك والد في تصريحات صحفية إن صورايخ من طراز B61 سيتم نقلها من إنجرليك إلى قاعدة أفيانو، بسبب التوتر الراهن بين الادارة الامريكية والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وميول الاخير بنحو متزايد تجاه نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

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