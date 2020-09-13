‏أنقرة (زمان التركية) – سجلت تركيا 1509 إصابة و48 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مسء السبت في تراجع لحصيلة الضحايا منذ نحو أسبوع.

وسجلت تركيا خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين أكثر من 1700 إصابة وأكقر من 50 حالة وفاة.

وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا، أوضح أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 289 ألفًا و635 حالة، بعد تسجيل 1509 حالة إصابة جديدة، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 6999 حالة، بعد تسجيل 48 حالة وفاة جديدة.

وأشار فخر الدين كوجا إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 257 ألفًا و731 حالة، بعد تسجيل تعافي 1207 حالة تعافي جديدة.

وكشف كوجا أن إجمالي عدد التحاليل الطبية التي أجريت منذ بداية الأزمة وحتى الآن، على الحالات المشتبه في إصابتها أو المخالطين لحالات إصابة مؤكدة ارتفع إلى 8 ملايين و423 ألفًا و463 تحليلًا، بعد إجراء 98 ألفًا و326 تحليلًا جديدًا خلال 24 ساعة الأخيرة.

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