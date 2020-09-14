أنقرة (زمان التركية) – سجل اليورو رقما قياسيا جديدا أمام الليرة بعد بلوغه اليوم الاثنين 8.89 ليرة؛ في حين استهل الدولار تعاملات الأسبوع على أعتاب رقم قياسي جديد.

وكان الأسبوع الماضي قد شهد تراجع الدولار إلى 7.41 ليرة بعد فترة قصيرة من تسجيله رقما قياسيا ببلوغه 7.50 ليرة؛ بينما استهل الدولار تعاملات الأسبوع بـ7.49 ليرة ليقترب من بلوغ مستويات قياسية جديدة.

وسجل اليورو رقما قياسيا جديدا عقب بلوغه 8.89 ليرة، بينما سجل الجنيه الإسترليني 9.62 ليرة.

وفي السياق نفسه بلغ سعر ربع الليرة الذهبية 770 ليرة، وسعر جرام الذهب 471 ليرة.

هذا وارتفع مؤشر بورصة إسطنبول في مستهل تعاملات اليوم بنحو 0.36 نقطة ليسجل 1.106 نقطة.