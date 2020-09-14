أنقرة (زمان التركية) – في بيان أصدرته ظهر اليوم الاثنين، تعهدت وزارة الدفاع التركية بمحاسبة الإرهابيين الذين تورطوا في مقتل موظف تركي يعمل ضمن كوادر جمعية الهلال الأحمر التركي في شمال سوريا.

وكان الهجوم الذي نفذه ملثمون يستقلون سيارتين بدون لوحات استهدف سيارة تحمل علم الهلال الأحمر مسفرًا عن استشهاد أحد الموظفين العاملين في متجر سفجي التابع للهلال الأحمر في منطقة الباب، فضلاً عن إصابة عامل آخر، وفقًا للتصريح الذي أدلى به رئيس الهلال كرم كنيك.

وبيان وزارة الدفاع التركية أكد أن قواتها في حالة استنفار قصوى للقبض على الإرهابيين الذين هاجموا سيارة الهلال الأحمر، مهددًا بأن “الإرهابيين سيدفعون ثمن إجرامهم وأن دماء الشهيد لن تذهب سدى”، على حد تعبيرها.

من جانبه، أدان المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم عمر جليك “الهجوم الدنيء” على الأتراك، مشدّدًا على أن الهجوم الذي استهدف سيارة تحمل علم الهلال الأحمر استهدف في الوقت ذاته القانون الدولي.

وكتبت تقارير صحفية تركية أن فريق الهلال الأحمر كان في طريقه لإيصال مساعدات للمدنيين قبل أن يتعرضوا للهجوم على أيدي ملثمين مجهولي الهوية.