أثينا (زمان التركية) – أعلن رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس أن بلاده مستعدة للتحاور مع تركيا حال هدوء التوترات المشتعلة في منطقة شرق المتوسط.

جاء ذلك بعد أن سحبت تركيا أمس الأحد سفينة التنقيب عن الطاقة من شرق المتوسط بعد أسابيع من التوتر، وأعربت اليونان عن ترحيبها بالخطوة، التي قالت في وقت سابق إنها أساسية من أجل قبولها الحوار مع تركيا.

كيرياكوس ميتسوتاكيس قال مساء الأحد إن بلاده مستعدة للدخول في مفاوضات استكشافية جديدة مع تركيا حول الخطوط العريضة في حالة هدوء التوترات المشتعلة في شرق المتوسط، واصفًا خطوة عودة سفينة التنقيب والأبحاث التركية أوروتش رئيس إلى مدينة أنطاليا بأنها خطوة إيجابية.

وأوضح كيرياكوس ميتسوتاكيس أن بدء المفاوضات الاستكشافية مرتبط بالمناخ العام، قائلًا: “في الماضي رأينا خطوات إيجابية، ولكن تلتها خطوات سلبية أيضًا”. وأضاف: “أنا مستعد للقاء أردوغان في حالة هدوء التوترات”.

تصريحاته شملت أيضًا ردًا على ادعاءات تسلح اليونان استعدادًا لمواجهة تركيا، مشيرًا إلى أن صفقة طائرات الرافال الفرنسية ستصل في منتصف عام 2021، بينما ستأتي بقية الصفقة في بداية عام 2022.

وقال: “إن أثينا لن تدخل في سباق التسلح. تسليح جزر بحر إيجه أيضًا ليس حديثًا أو مجالًا للتفكير، ولم يتم تناول ذلك في اللقاءات الاستكشافية، ولن يتم أيضًا”.

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