بروكسل (زمان التركية) – قال الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن جوزيب بوريل، إن هناك مخاطر كبيرة لحدوث صدامات عسكرية بين تركيا واليونان.

جوزيب بوريل قال في لقاء مع صحيفة فايننشال تايمز “منطقتنا من ليبيا وحتى بلاروسيا، مشتعلة للغاية منذ 10 أعوام. كل شيء أصبح أسوء مما كنا نتوقع”.

أضاف أن هناك توترات حادة في منطقة شرق المتوسط، ووصف الأوضاع في منطقة البلقان بأنها على صفيح ساخن، وأنه من الضروري أن يتدخل الاتحاد الأوروبي من أجل الدفاع عن أمنه الإقليمي.

وأوضح بوريل أن التوترات تتصاعد يوم بعد يوم بين تركيا واليونان وقبرص، محذرًا من وجود مخاطر كبيرة لحدوث صدامات عسكرية في المنطقة بسبب الخلاقات الناتجة عن التنقيب عن الغاز وترسم الحدود البحرية.

وأشار إلى أن تصاعد التوترات أدى إلى حشد اليونان لقواتها البحرية والجوية في المنطقة، وإرسال فرنسا دوريات عسكرية، وإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده تقف بجانب اليونان وقبرص بكل قوتها.

وقالت وسائل إعلام يونانية إن مناوات برية مشتركة بين القوات اليونانية والأمريكية انطلقت في منطقة تراقيا الغربية على الحدود مع تركيا تستمر على مدار خمسة أيام.

–