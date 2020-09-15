أنقرة (زمان التركية) – سجلت تركيا ارتفاعا ملحوظا في أعداد وفيات وإصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لم تشهدها البلاد منذ أربعة أشهر.

وسجلت تركيا مساء الإثنين 1716 حالة إصابة جديدة، و63 حالة وفاة وهي أرقام لم تصل لها تركيا إلا خلال ذروة انتشار فيروس كورونا في شهر مايو الماضي.

وكانت تركيا سجلت يوم الأحد 1527 إصابة و57 وفاة جديدة بفيروس كورونا.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في تركيا 2929 ألفًا و878 حالة، وارتفعت أعداد الوفيات إلى 7119.

وسجلت وزارة الصحة رقما للمتعافين أقل من عدد المصابين بلغ 1225 حالة تعافي.

وكان وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا، حذر الأحد من زيادة أعداد الإصابات في إسطنبول، وذكر أن الإصابات الحرجة بفيروس كورونا زادت في إسطنبول بنحو 42% خلال الشهر الأخير.

يذكر أن أكرم إمام أوغلو عمدة إسطنبول دعا منذ وقت مبكر إلى فرض حظر تجوال في إسطنبول، في وقت كانت ترفض فيه الحكومة تطبيق حظر التجوال في تركيا.

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