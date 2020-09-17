أنقرة (زمان التركية) – قضت محكمة تركية بالسجن بحق رئيس حزب المناطق الديمقراطية الكردي السابقة، صباحات تونجال، بتهمة إهانة الرئيس، التي تم بموجبها التحقيق مع 36 ألف شخص العام الماضي.

وقامت المحكمة بخفض العقوبة من عام إلى 11 شهرا و20 يوما بالأخذ في عين الاعتبار موقف وتصرفات تونجال الإيجابية خلال جلسات المحاكمة.

ونظرت الدائرة العاشرة للمحكمة الجنائية في دياربكر جلسة تونجال التي تُحاكم بسبب كلمة ألقتها خلال فعالية للاحتجاج على اعتقال رئيسا بلدية دياربكر الأسبقين، جولتان كيشاناك وفرات أنلي، بعد تعيين وصاة خلفا لهم في 28 من أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2016.

“حرية التعبير عن الرأي”

وخلال دفاعه أثناء الجلسة أفاد محامي تونجال، شيفان جميل أوزان، أكد أن تصنيف الأمر كإهانة للرئيس، يلزمه توجيه إهانات علنية لشخص الرئيس ووظيفته، قائلا: “موكلتي ذكرت في كلمتها أن أردوغان عدو للمرأة والأكراد. تصريحات موكلتي جاءت في إطار حرية التعبير عن الرأي استنادا على شهاداتها كسياسية. لذا أطالب بتبرئة موكلتي من التهم المسندة إليها”.

هذا وقضت هيئة المحكمة بإدانة تونجال بتهمة “إهانة الرئيس” وقضت بتطبيق الحد الأدنى لعقوبة هذه التهمة ألا وهو السجن لمدة عام، غير أن هيئة المحكمة قامت لاحقا بخفض العقوبة إلى 11 شهرا و20 يوما بسبب الموقف الإيجابي الذي أظهرته تونجال خلال المحاكمة.

ووفق بيانات وزارة العدل شهد عام 2019 التحقيق مع 36 ألف شخص في تركيا بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب أردوغان، ومن بين الـ 36 ألف خضع 12 ألف منهم للمحاكمة وتم إدانة 3 آلاف و831 منهم، من بينهم نحو 308 طفلا.

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