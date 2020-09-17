أنقرة (زمان التركية)ــ عبرت تركيا عن انزعاجها من اتصال هاتفي أجرته مسئولة أممية مع زعيم قوات سوريا الديمقراطية، كانت تناقش الحفاظ على سلامة الأطفال.

الناطق باسم وزارة الخارجية، حامي أكسوي، أدان نقاش الممثلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، فيرجينيا غامبا، مع زعيم قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي.

وقال أكسوي إن “لقاء جامبا مع زعيم قوات سوريا الديمقراطية وأعضاء آخرين في التنظيم الإرهابي بتوجيه من منظمة PKK / PYD / YPG الإرهابية عبر الهاتف هو وضع خطير يقف ضد الحرب العالمية ضد الإرهاب”.

وشدد أكسوي على أن “هذا الموقف يعد انتهاكا واضحا لقرارات الأمم المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب، ويضر بمصداقية الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب”.

وشدد أكسوي على أن “طريقة منع أخطر الجرائم ضد الأطفال، والتي تتراوح من الاعتداء الجنسي إلى التجنيد القسري من قبل منظمة PKK / PYD / YPG الإرهابية، هي التنفيذ المخلص والفعال لإجراءات مكافحة الإرهاب دون تمييز بين المنظمات الإرهابية”.

وجري المنظمات الأممية لقاءات مع المسئولين الأكراد لضمان وقف تجنيد الأطفال للقتال وحمل السلاح.

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