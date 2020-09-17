إسطنبول (زمان التركية) – كشفت نتائج استطلاع رأي حديث أن شعبية تحالف الجمهور الحاكم الذي يضم حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية تتراجع، بينما تتزايد شعبية حزب المستقبل وحزب الديمقراطية والتقدم وحزب الشعب الجمهوري.

استطلاع الرأي أجرته مؤسسة أوراسيا “Avrasya” للدراسات واستطلاعات الرأي، في الفترة بين 10-14 سبتمبر/ أيلول الجاري، في 30 مدينة كبرى.

نتائج استطلاع الرأي كشفت أن 55% من المشاركين يرون أن البلديات التي تديرها أحزاب تحالف المعارضة ناجحة في إدارة أزمة وباء كورونا، بينما بلغت نسبة التي ترى أن أحزاب تحالف الجمهور الذي يقوده رئيس الجمهورية رجب أردوغان ناجحة في إدارة الملف ذاتها 51%.

وكشفت نتائج الاستطلاع أيضا زيادة في نسبة تأييد حزب الشعب الجمهوري بنسبة 1.5%، وبلغ متوسط الزيادة في التأييد في البلديات التي يدرها الحزب بنحو 2.3%.

بينما سجلت شعبة حزب العدالة والتنمية في 30 مدينة كبرى تراجعًا بنحو 4.1%، وبلغت نسبة تراجع الثقة في البلديات التي يدرها الحزب بنسبة 2.2%.

المفاجأة كانت في ارتفاع شعبية حزب المستقبل الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو في البلديات الكردية التي شهدت عزل رؤسائها وتعيين وصاة من قبل حزب العدالة والتنمية.

أما حزب الديمقراطية والتقدم الذي يقوده نائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان فقد شهد ارتفاعًا في شعبيته بشكل عام في عموم تركيا، دون أن يسجل زيادة كبيرة في مناطق بعينها.