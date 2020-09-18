تل ابيب (زمان التركية): قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الجمعة، إن دائرة السلام مع بلاده ستشمل دولا أخرى.

وذكر نتانياهو في تغريدة على حسابه في “تويتر”: “صنعنا التاريخ في واشنطن حيث أقمنا اتفاقيتي سلام تاريخيتين مع الإمارات ومع البحرين”.

وأضاف: “سنرى معا الثمار الأولية لهاتين الاتفاقيتين سريعا جدا وهي ستبقى لأجيال”.

وتابع: “مكتب الاستثمارات الإماراتي أعلن مجرد أمس أنه سيفتتح فرعا أولا له في إسرائيل، وهكذا يبدو السلام الحقيقي، السلام مقابل السلام”.

واسترسل قائلا: “أطلقنا عصرا جديدا من السلام في الشرق الأوسط، ومحاولات إيران ووكلائها في غزة ولبنان لمنع توسيع دائرة السلام لن تجدي نفعا”.

واختتم تغريداته بالقول: “سنضرب كل من يمس بنا، وسنوسع دائرة السلام لتشمل دولا أخرى، وأعلن لكم الآن، ستكون هناك دول أخرى!”

ووقعت الإمارات، الثلاثاء، على معاهدة سلام تاريخية مع إسرائيل، فيما وقعت مملكة البحرين على إعلان تأييد السلام بين المنامة وتل أبيب من جهة أخرى، برعاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض.

ووقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في البيت الأبيض معاهدة سلام مع وزير خارجية الامارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان واتفاق تأييد السلام مع وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني، كما وقع المسؤولون الثلاثة والرئيس الأميركي إعلانا مشتركا.

وأشار الرئيس الأميركي في كلمته قبل التوقيع إننا “هنا من أجل تغيير مجرى التاريخ”.

“نحن هنا من أجل تغيير مجرى التاريخ.. نحن نقوم بخطوة تاريخية بفضل هذه الدول الثلاث وذلك من أجل تعزيز السلام والازدهار”.

وأكد أن “إسرائيل والإمارات والبحرين ستتبادل السفارات وستتعاون معا بشكل قوي وستنسق جهودها في العديد من القطاعات من السياحة والتجارة والرعاية الصحية والأمن”.

وأردف قائلا “هذا سيفتح الباب للمسلمين من حول العالم لزيارة المسجد الأقصى وإسرائيل”.

وشدد الرئيس الأميركي على أن هذه الاتفاقيات ستخدم السلام في المنطقة برمتها، مشيرا إلى أن “المصلحة المشتركة والاحترام المتبادل هي الأشياء التي جعلت هذه الدول الثلاثة على الوصول إلى هذه الاتفاقية”.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان إن “السلام سيغير وجه الشرق الأوسط”، مضيفا في كلمته قبل التوقيع: “نحن أمام إنجاز تاريخي وثمار الاتفاقيات ستنعكس على كل المنطقة”، مؤكدا أن “اتفاقية السلام ستمكننا من مساعدة الفلسطينيين بشكل أكبر”.

وبدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن “هذا اليوم هو فجر جديد للسلام. لسنوات وعقود.. الشعب اليهودي صلّى للسلام والدولة اليهودية صلّت للسلام، لذا اليوم هناك تثمين عظيم وشكر كبير لترامب .. لقد نجحت في عقد المعاهدة التاريخية للسلام التي تحظى بدعم الجميع في الشرق الاوسط والعالم كله”.

وفي كلمته، قال وزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني إن “اليوم حدث تاريخي وفرصة لجميع شعوب الشرق الأوسط ولا سيما الشباب”.