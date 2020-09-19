أنقرة (زمان التركية) – ألقت الشرطة التركية، القبض على طه أون، مستشار رئيس حزب المستقبل أحمد داود أوغلو، ثم أفرجت عنه بعد 3 ساعات.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان قد حضر حفل زفاف طه أون وشهد على زواجه من مديرة مكتب زوجته أمينة أردوغان.

طه أون قال على تويتر: “تلقي قوات الأمن القبض عليّ الآن في الفندق الذي أقيم فيه بالعاصمة أنقرة التي وصلت إليها لافتتاح المقر الرئيسي لحزبنا”.

وأضاف في تغريدته: “جاءت قوات الشرطة في الصباح إلى باب غرفتي، دون أي إخطار لي أو حتى اتصال هاتفي. ويصطحبوني الآن للاستماع لأقوالي”.

وبعد ثلاث ساعات، كتب أون على حسابه: “قاموا بتفتيش غرفتي في الصباح بشكل فاضح ومخالف للقانون كما اعتدنا منهم. وتم وضع الأصفاد في يدي وألقي القبض عليّ. الآن تم إطلاق سراحي، وسأشارككم التفاصيل في الساعات المقبلة”.

وكان طه أون تعرض للاعتقال أيضا في وقت سابق بناءً على البلاغ المقدَّم ضده من الكاتبة الصحافية في جريدة صباح هلال كابلان وزوجها صهيب أويوت، والمعروفين بإدارتهما لجماعة ضغط تنشط على الإنترنت تعرف باسم البجع “باليكان” التي تدعم صهر أردوغان وزير الخزانة والمالية برات ألبيراق وتلمع صورة حزب العدالة والتنمية من وراء الستار.

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