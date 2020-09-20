القاهرة (زمان التركية)ــ استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، منسق الأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة للحديث عن الأوضاع في لبنان، والجهود المبذولة لإخراج البلد من أزمته السياسية والاقتصادية العميقة.

وأوضح بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة العربية أن الأمين العام تناول مع المسئول الأممي الصعوبات والعقبات التي تعترض تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، مؤكداً أهمية الإسراع بتشكيل حكومة تكون قادرة على تلبية طموحات الشعب اللبناني في البدء في تحقيق الإصلاح الشامل.

وذكر البيان أن الأمين العام للجامعة شدد على أن طبيعة المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان حاليا تتطلب جهداً استثنائياً من القادة والسياسيين اللبنانيين من أجل التوصل إلى حلول وسط تسمح بالاتفاق على خروج الحكومة للنور، مُضيفاً أن من مصلحة لبنان الحفاظ على الزخم الدولي الكبير الذي تشكل لدعمه في أعقاب كارثة انفجار المرفأ في 4 أغسطس.

وقال إن الأمين العام ناقش مع المبعوث الأممي كذلك اللإعداد لاجتماع يعقد لمجموعة دعم لبنان عبر الفيديو كونفرانس في وقت لاحق من الأسبوع الجاري بدعوة من سكرتير عام الأمم المتحدة ووزير خارجية فرنسا.

ــــــــــــــــــــــــــــ