أنقرة (زمان التركية) – صور نائب رئيس تكتل نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم، بولنت توران، تغريدة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باللغة التركية على أنها من انتصارات الرئيس رجب أردوغان.

وذكر نوران في تغريدته أن الرئيس أردوغان أجبر “ماكرون الذي يرى نفسه منذ فترة وكأنه نابليون” على نشر تغريدة باللغة التركية بعد كم من التصريحات والإجراءات الخاطئة، قائلا: “وأنا أقول إن الشخص الذي دفعه لنشر تغريدة بالتركية يُدعى رجب طيب أردوغان”.

لكن عقب تغريدة توران تناقل رواد تويتر تغريدة سبق أن نشرها أردوغان بالفرنسية في الخامس عشر من يوليو/ تموز عام 2016، متسائلين: من جعل أردوغان ينشر باللغة الفرنسية يا ترى؟!”.

وخلال تلك التغريدة أدان أردوغان الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة نيس الفرنسية.

واحتفي البرلماني التركي بتغريدة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رغم أنه ألمح إلى أن العقوبات في انتظار تركيا إن لم تستجب للتهدئة.

ماركون قال في تغريدته عبر تويتر، باللغتين الفرنسية والتركية: “أرسلنا من أجاكسيو -في جزيرة كورسيكا- رسالة واضحة إلى تركيا. علينا أن نعيد فتح المجال لحوار مسؤول حسن النية، دون سذاجة. هذه هي أيضا دعوة البرلمان الأوروبي. يبدو أنها سُمعت. فلنتقدم إلى الأمام”.

ماكرون كان قد استقبل نظرائه بالدول الأوروبية المطلة على البحر المتوسط من إيطاليا ومالطا والبرتغال وإسبانيا واليونان وجنوب قبرص، في جزيرة كورسيكا الفرنسية، وقال خلال القمة: “علينا نحن الأوروبيين أن نكون أقوياء وصارمين في مواجهة أردوغان” مؤكدا على أنه على أوروبا التحرك بشكل مشترك ضد الرئيس التركي، كما قال إنه يجب التفرقة بين الشعب التركي والحكومة.

يشار إلى أن الرئيس الفرنسي ماكرون يقف بجانب اليونان ويدعمها في مواجهة تركيا، في ملف أزمة شرق المتوسط والجزر المتنازع عليها بين البلدين.

وكان الرئيس التركي رجب أردوغان، اعتبر أن نظيره الفرنسي يتبع سياسة متخبطة، وقال إنه سيكون لديه المزيد من المشاكل معه شخصيا.

–