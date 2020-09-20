أنقرة (زمان لتركية) -شهدت إصابات فيروس كورونا في تركيا تراجعا، مساء السبت مع استمرار زيادة عدد الوفيات، حيث تم تسجيل 1538 إصابة و68 وفاة جديدة.

وعلى مدار خمسة أيام لم تقل إصابات كورونا في تركيا عن 1700 حالة، فيما لم تتخطى الوفيات 63 حالة.

وزير الصحة التركية فخر الدين كوجا أوضح أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفعت إلى 301 ألفًا و348 حالة، بعد تسجيل 1538 حالة إصابة جديدة، مشيرًا إلى ارتفاع إجمالي أعداد الوفيات إلى 7445 حالة بعد تسجيل 68 حالة وفاة جديدة.

ولا يزال عدد المتعافين أقل من الإصابات في تركيا، إذ لفت كوجا أمس إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروسسجل خلال الـ 24 ساعة الماضية 1312 حالة تعافي جديدة.

كما أشار إلى ارتفاع أعداد التحاليل الطبية التي أجريت منذ بداية الأزمة وحتى الآن على الحالات المشتبه في إصابتها أو المخالطين لحالات إصابة مؤكدة، إلى 9 ملايين و173 ألفًا و694 تحليلًا، بعد إجراء 97 ألفًا و416 تحليلًا جديدًا خلال 24 ساعة الأخيرة.،