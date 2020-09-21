أنقرة (زمان التركية) – قضت السلطات التركية بحبس الصحفي يوسف كاراتاش 10 سنوات و6 أشهر على خلفية مشاركته في فعاليات مؤتمر المجتمع الديمقراطي KCD.

وجاءت هذه العقوبة في أطار الدعوى القضائية التي تم إقامتها ضده بتهمة تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي وذلك في إطار التحقيقات التي أطلقتها السلطات ضد أعضاء مؤتمر المجتمع الديمقراطي والمشاركين في الحملات والمؤتمرات والفعاليات التي أقامها.

وحضر محامو كاراتاش، توجاي بك وليلى هان توزال، جلسة النطق بالحكم في الدائرة التاسعة للمحكمة الجنائية في دياربكر، بينما غاب عنها كاراتاش.

وطالب محامو كاراتاش في مرافعته بتبرئة موكلهم بالأخذ في عين الاعتبار عدم وجود أية أدلة مادية تثبت انتمائه لتنظيم إرهابي.

وعقب الاستراحة قضت هيئة المحكمة بحبس كاراتاش 10 سنوات و6 أشهر استنادا إلى التهمة الموجهة إليه مع مواصلة منعه من السفر خارج البلاد.

يذكر أن كاراتش عضو باللجنة المركزية لحزب العمال (EMEP) اليساري.

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