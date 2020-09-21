نيغدا ‏(زمان التركية) – ضرب زلزال قوي ولاية نيغدا شرق تركيا، بقوة5.1 درجة على مقياس ريختر.

الزلزال وقع في الساعة 22.08 مساء أمس الأحد.

حسب البيان الصادر عن رئاسة هيئة الكوارث والطوارئ (AFAD)، فقد وقع الزلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، في بلدة بور التابعة لولاية نيغدا شرق تركيا.

وأكد البيان أنه لم يتم تسجيل أي خسائر في الأرواح والممتلكات حتى الآن.

وقال والي نيغدا يلماز شيمشاك: “لم تصلنا أي حالات سلبية حتى الآن نتيجة الزلزال”.

وأمس الأحد سجلت تركيا 14 زلزالا خلال 24 ساعة في ولاية ملاطيه شرقي البلاد.

إدارة الكوارث والطوارئ، أعلنت أن 14 زلزالًا ضرب منطقتي حكيمهان وبوتورج في ملاطية.

ووقعت الزلازل الـ 14 خلال الفترة من الساعة 14:30 يوم السبت وحتى الساعة 14:30 اليوم الأحد.

كان أعلى زلزال هو الزلزال الذي بلغت قوته 3.8 درجة على مقياس ريختر والذي وقع صباح اليوم في تمام الساعة 08:45.