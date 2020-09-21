أنقرة (زمان التركية) – زعم الصحفي التركي البارز، فهيم إيشيك، أن الأنشطة التي تمارسها المخابرات التركية في ألمانيا تزعج جهاز المخابرات الألماني.

وأضاف إيشيك أن الأجهزة الألمانية قلقة من تطورات النشاط الاستخباراتي التركي، قائلا: “المعلومة التي توصلت إليها المخابرات الألمانية تشير إلى تهديد الدبلوماسيين الأتراك للجانب الألماني بالإسلاميين المتطرفين خلال اللقاءات الثنائية بينهم”.

أضاف “توضح ملفات التحقيقات السرية أن السلطات التركية تبذل جهودا لتحريك العصابات الإسلامية المتطرفة الخاضعة لها. المصادر الألمانية المختلفة التي تحدثت معها أكدت هذه المعلومات وشعور السلطات الألمانية بالقلق تجاه هذه التطورات”.

وأضاف إيشيك أن النيابة الألمانية تلقت هذه البيانات، غير أنها لا تستطيع بدء تحقيق حول الأمر لعجزها عن تأكيد هذه المعلومات رسميًا، مفيدا أن الأشخاص الذين تواصلت معهم النيابة خلال مراجعاتها لم يقدموا أية معلومات حول هذا الأمر.

هذا وأكد إيشيك أن الخبراء أجمعوا أن المخابرات الألمانية لا تريد إيصال هذه التطورات إلى المحاكم.

ومن المعلوم استغلال تركيا لأئمة وخطباء المساجد الأتراك التابعين للاتحاد الإسلامي التركي “ديتيب” الذي يعملون بدور العبادة الإسلامية في ألمانيا، للتجسس على الأتراك المعارضين للرئيس أردوغان هناك لصالح جهاز الاستخبارات التركي، وفق تقارير عدة.

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