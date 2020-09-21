بروكسل (زمان التركية)ـ أقر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم اليوم الإثنين في بروكسل، بالإجماع فرض عقوبات على شركات إحداها شركة أسلحة مقرها تركيا، انتهكت حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا. وفق وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وقالت الوكالة الألمانية نقلا عن مصادر من الاتحاد الأوروبي أن العقوبات تستهدف الأفراد والمؤسسات التي تشحن مواد حربية إلى ليبيا أو تقدم الدعم اللوجستي.

وأُعدت قائمة عقوبات تستهدف ثلاث شركات في تركيا والأردن وكازاخستان، وشخصين من ليبيا.

ومن المخطط فرض حظر سفر على الأفراد وممثلي الشركات المدرجة في قائمة العقوبات وتجميد أصولهم في الاتحاد الأوروبي، وكذلك حظر التجارة بينها وبين الشركات الأوروبية.

في قمة برلين حول ليبيا التي عقدت يناير الماضي، تقرر أن حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا سيخضع لرقابة أكثر صرامة، وبعد القمة، تم تكليف الاتحاد الأوروبي بمهمة عسكرية للسيطرة على الحظر أطلق عليها “لإإيريني”. ومع ذلك، على الرغم من الضوابط المتزايدة، تواصل الدول التي تدعم الأطراف المتحاربة في ليبيا شحن الأسلحة إلى البلاد.

الحكومة التركية التي تدعم حكومة الوفاق الوطني في طرابلس اخترقت حظر الأسلحة أيضا.

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