باكو (‏زمان التركية) – عقب مقتل جندي بالجيش الأذربيجاني، في ظل تصاعد التوترات مع أرمينيا، أعلنت القوات المسلحة الأذرية التعبئة العامة في الجيش، مع استدعاء قوات الاحتياط، استعدادًا لأي تطورات جديدة مع أرمينيا.

وزارة الدفاع الأذربيجانية نشرت بيانًا الإثنين أوضحت فيه أن الأوضاع على الشريط الحدودي مع أرمينيا تزداد سوءًا مع تزايد انتهاك أرمينيا للحدود.

وأعلنت وزارة الدفاع الأذرية أن أحد جنودها قتل بهجوم للجيش الأرميني وجرح آخر.

كما أفادت وزارة الدفاع الأذربيجانية في وقت لاحق أن قواتها أسقطت الأحد طائرة مسيرة تابعة لأرمينيا أثناء إجرائها جولة استطلاعية بالأراضي الأذربيجانية، مشيرة إلى أنه يتم البحث عن أجزاء الطائرة المسقطة.

يذكر أن الجيش الأذري أعلن الشهر الماضي أسر قائد فريق الاستطلاع بالجيش الأرميني.

واشتعلت التوترات العسكرية على الحدود بين أذربيجان وأرمينيا مؤخرا، بعدما قصف الجيش الأرميني بالمدفعية القوات الأذربيجانية في منطقة “توفوز” الحدودية في 12 يوليو/ تموز الماضي.

–