بروكسل (زمان التركية) – أصدر الاتحاد الأوروبي قرارًا بتطبيق عقوبات على شركات في ثلاث دول، بينها شركة سلاح تركية بسبب انتهاكها قرار حظر تصدير السلاح إلى ليبيا الصادر عن منظمة الأمم المتحدة.

قرار الاتحاد الأوروبي نص على ضم ثلاث شركات، الأولى تركية والثانية أردنية والثالثة كازاخستانية، إلى قائمة الشركات الموقع عليها عقوبات بسبب خرق الحظر المفروض على ليبيا.

وتواصل تركيا تصدير السلاح إلى حكومة الوفاق الوطني الليبي المسيطرة على غرب ليبيا بقيادة فايز السراج، بينما تدعم كل من فرنسا ومصر والإمارات وروسيا والأردن الجيش الوطني الليبي المسيطر على شرق ليبيا بقيادة المشير خليفة حفتر.

وفي شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، أصدرت قمة برلين الخاصة بليبيا قرارًا بالعمل على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي فرض حظر تصدير السلاح والمعدات العسكرية إلى ليبيا، من أجل وقف الصدامات المسلحة هناك.

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