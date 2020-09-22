بيروت (زمان التركية)ــ وقع انفجار ضخم غامض في جنوب لبنان اليوم الثلاثاء، يعتبر الثالث من نوعه خلال شهرين.

ووقع انفجار في بلدة عين قانا بمحافظة النبطية، ولم تعرف أسبابه.

ونتج عن الانفجار تصاعد دخان أسود كثيف غطى سماء المنطقة، وأشاع أجواء من الاضطراب والهلع لدى المواطنين، واقتصرت أضراره على تصدع بعض المنازل وتحطم الزجاج.

عاجل: انفجار في إحدى قرى محافظة النبطية جنوبي لبنان وأنباء عن وقوع ضحايا. pic.twitter.com/r4lZ8zVCUR — Screen Mix (@ScreenMix) September 22, 2020

وقالت “الوكالة الوطنية للإعلام” في لبنان إن الانفجار الذي وقع في أحد المنازل تزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي والتجسسي المعادي “الإسرائيلي”، الذي لم يغادر أجواء منطقتي النبطية وأقليم التفاح منذ الصباح.

يشار إلى أنه في العاشر من الشهر الجاري شب حريق ضخم في مرفأ بيروت الذي شهد الشهر الماضي انفجارا هائلا. وتبين أن الحريق اندلع في المنطقة الحرة في مرفأ بيروت.

وفي أغسطس الماضي اندلع حريق هائل في مرفأ بيروت تبعه انفجار ضخم، أسفر عن مقتل 171 شخص وأكثر من 6 آلاف جريح، فضلا عن المفقودين، وقدرت الرئاسة اللبنانية الخسائر المادية بـ 15 مليار دولار.

–