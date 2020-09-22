أنقرة (زمان التركية) – فارق المفكر والروائي الأمريكي، من أصل روسي أندريه فلتشك، حياته داخل سيارة بمنطقة كاراكوي بمدينة إسطنبول، في حادث مثير للشك.

ومن غير الواضح إن كانت الوفاة طبيعية، أم محاولة اغتيال.

وكان الكاتب فلتشك انطلق صوب مدينة إسطنبول على متن شاحنة خاصة استأجرها من مدينة سامسون التي مكث بها تسعة أيام برفقة زوجته.

وفور وصولهم اليوم في حوالي الساعة الخامسة والنصف الفندق في حي “كمان كاش” بمنطقة كاراكوي حاولت زوجته إيقاظه لكنه لم يستجب، فسارعت بإبلاغ الفرق الطبية.

وعقب فحصه أعلنت الفرق الطبية وفات اندريه فلتشك، وفرضت قوات الأمن شريط أمني على الحي في حين قامت الفرق الجنائية بفحص موقع الحادث.

وسجلت قوات الأمن وفاة الروائي البارز فلتشك كوفاة غامضة ومثيرة للشبهات. وتم نقل جثمانه إلى مصلحة الطب الشرعي.

وذكرت وكالة أنباء دميروران أن الشرطة تستجوب كلا من زوجة فلتشك وسائقين كانا في السيارة.

جدير بالذكر أنه في 11 نوفمبر 2019 عثور على الضابط السابق في المخابرات البريطانية ومؤسس الخوذ البيضاء في سوريا، جيمس جوستاف إدوارد لو ميزورييه، ميتا بشارع المنزل الذي يقيم به في منطقة كاراكوي.

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