إسطنبول (زمان التركية) – منع نادي هطاي سوبر التركي، نادي فنربخشه من فوز كان يطمح إليه للصعود، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مباريات الأسبوع الثاني من الدوري التركي لكرة القدم.

المباراة عقدت على استاد نادي فنربخشه بإسطنبول، وانتهت بالتعادل السلبي لكل منهما، وأظهر نادي هطاي سبور إصرارا على عدم الخسارة في مباراته الثانية على التوالي بالدوري الممتاز.

بعد انتهاء المباراة يكون نادي هطاي سبور قد احتل المركز السادس، بعدد أربعة نقاط، بينما احتل نادي فنربهتشه المركز الثامن بعدد 4 نقاط أيضًا.

يشار إلى أن نادي فنربخشه التركي أعلن رسميًا عن مفاوضات لضم مهاجم نادي الزمالك المصري مصطفى محمد.

وعرض النادي التركي على نظيره المصري ضم اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا، مقابل 2.5 مليون يورو، مشيرًا إلى أن المفاوضات مستمرة بعد رفض نادي الزمالك العرض.

نادي فنربخشه كان قد بدأ خطة لتجديد الدماء في فريقه الأول لكرة القدم، من أجل استعادة بطولاته مرة أخرى، والحصول على لقب الموسم الجديد 2020-2021.

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