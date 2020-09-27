نيويورك (زمان التركية) – أدان الاتحاد الدولي للصحفيين، الاعتداء الذي تعرض له الصحفي التركي عبد الله بوزكورت، قبل أيام أمام منزله في مدينة ستوكهولم.

الاتحاد الدولي للصحفيين شجب الاعتداء الذي تعرض له بوزكورت الذي يشغل منصب رئيس تحرير موقع نورديك مونيتور السوريدي، وأكد في بيان أنه من غير المقبول أن يتعرض الصحفيون الساعون وراء الحقيقية من أجل توعية الناس، للاعتداء سواء كان شفهيًا أو ماديًا.

وأعرب الاتحاد عن تضامنه مع بوزكوت، قائلًا: “ندعو العالم الحر للتضامن من الصحفي عبد الله بوزكورت، من أجل القبض على الجناة بشكل عاجل وفرض حماية للصحفيين، ووقف التهديدات والاعتداءات والقمع الذي يتعرض له الصحفيون بشكل ممنهج”.

وكان بوزكورت حمل المخابرات التركية مسؤولية الاعتداء عليه مشيرا إلى أن سبب استهدافه هو التقارير التي ينشرها حول أنشطتها المخالفة للقانون من خطف وقتل للمعارضين في تركيا وخارجها.

الصحفي عبد الله بوزكورت الممثل السابق لصحيفة زمان توداي المغلقة في العاصمة أنقرة، كان قد قال أول أمس في تغريدة عبر تويتر: “سأستمر في فضح الظلم والجور الموجود في تركيا من خلال المنصات العالمية”.

–