أنقرة (زمان التركية) – حظرت السلطات في تركيا الدخول إلى الموقع الإلكتروني لصحيفة “يني يشام” بعد أيام من صدور أحكام بالسجن على رئيس تحرير الصحيفة ومدير الأخبار.

وأصدرت صحيفة يني يشام بيانا ذكرت خلاله أن السلطات التركية حظرت الدخول إلى موقعها على الإنترنت yeniyasamgazetesi1.com افي ظل هذه الفترة التي تتزايد فيها الضغوط على المعارضة والصحافة الحرة.

وأفادت الصحيفة أن هيئة الاتصالات وتكنولوجيا نفذت القرار الصادر بتاريخ 15 سبتمبر/ أيلول من عام 2020 فيما يخص قرار الدائرة الأولى لمحكمة الصلح والجزاء في هاتاي بحظر الدخول إلى موقع الصحيفة الإلكتروني.

وكانت الدائرة الأولى لمحكمة الصلح والجزاء في هاتاي بحظر الدخول إلى الموقع الإلكتروني للصحيفة دون الكشف عن أسباب القرار.

يأتي ذلك بعد صدور أحكام بالسجن في التاسع من سبتمبر الجاري على رئيس تحرير “يني شام” محمد فرحات تشيليك، ومدير الأخبار في الصحيفة آيدين قصر، بسبب تقارير عن جنازات العسكريين الذين قتلو في ليبيا.

وحكم على جليك وقصر، بالسجن 4 سنوات و 8 أشهر بتهمة إفشاء معلومات ووثائق تتعلق بنشاط استخباراتي.

يشار إلى أنه منذ انقلاب عام 2016 أغلقت الحكومة العديد من وسائل الإعلام غير الموالية لحزب العادلة والتنمية ومن بينها صحيفة (زمان) ووكالة (جيهان)، واعتقلت عشرات الصحفيين والمذيعين، وتصف التقارير الدولية تركيا بأنها أكبر سجن للصحفيين في العالم، وأن الحكومة تقمع حرية الصحافة.

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