أنقرة (زمان التركية) –خلال ساعات مساء اليوم الإثنين، احدث مؤشر العملات الأجنبية صدمة بالأسواق المالية التركية بعدما بلغ 7.83 ليرة.

وعلى الصعيد الآخر سجل اليورو رقما قياسيا جديدا صباح اليوم ببلوغه 9.1 ليرة.

أما الجنيه الإسترليني فسجل 10 ليرات، بينما جدد الفرنك السويسري رقمه القياسي مسجلا 8.42 ليرة.

وخلال مساء يوم أمس تجاوز سعر الدولار حاجز 7.82 ليرة لفترة قصيرة في سوق التعاملات ذات الحجم المنخفض.

وتراجع سعر الدولار أمام الليرة التركية بشكل محدود عقب قرار البنك المركزي التركي الصادر الخميس الماضي برفع سعر الفائدة بنحو 2 في المئة. وفي مستهل تعاملات الأسبوع ارتفع الدولار أمام الليرة إلى 7.79 ليرة.

وعلى الصعيد اليومي فقدت الليرة نحو 2 في المئة من قيمتها أمام الليرة لتصبح بذلك أكثر عملة تسجل تراجعا اليوم من بين عملات الدول النامية.

هذا وفقدت الليرة التركية نحو 25 في المئة من قيمتها أمام الدولار على منذ مطلع العام.

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