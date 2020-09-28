إسطنبول (زمان التركية) – تتزايد أعداد الأطباء المهاجرين في تركيا بشكل مطرد ومقلق.

خلال عام 2019 هاجر 1042 طبيبًا من تركيا، بينما بلغ العدد في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 702 طبيبًا حتى الآن، حسب البيانات الرسمية الصادرة عن اتحاد الأطباء الأتراك.

الأمين العام للاتحاد بولنت ناظم يلماز أوضح أن الاتحاد يحرر مئات مستندات “حسن سير” للأطباء الراغبين في العمل في الخارج، مشيرًا إلى وجود زيادة كبيرة في أعداد الأطباء المهاجرين في الفترة الأخيرة، خاصة بين الشباب.

وأشار إلى أن الاتحاد حرر مستندات لعدد 1042 طبيبًا شابًا راغبين في العمل في الخارج خلال عام 2019 فقط، مشيرًا إلى استمرار هجرة الأطباء الشباب في العام الجاري أيضًا، حيث بلغ عدد الأطباء المهاجرين خلال الأشهر 8 الأولى من العام الجاري 702 طبيبًا، بالرغم من أزمة كورونا التي يمر بها العالم.

وتزايدت عموما خلال السنوات الأخيرة في تركيا معدلات الهجرة هربًا من الأوضاع غير الإنسانية ونظام الرجل الواحد الذي تدار به البلاد دون اعتبار أي معايير لحقوق الإنسان والحريات.

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