أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا، مساء يوم الأحد، تطبيق نظام جديد للحجر الصحي والحجر المنزلي، للحالات المؤكد إصابتها بوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

يأتي ذلك في ظل عدم التزام مصابي كورونا بالحر المنزلي وتزايد عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

الوزير أوضح أن الدولة تتجه إلى تطبيق استخدام الأساور الإلكترونية إلزاميًا على المصابين، والخاضعين للحجر الصحي المنزلي، بعد زيادة أعداد حالات الإصابة بالفيروس بنحو 38%.

وقال كوجا في تصريحاته: “بالتأكيد سيتم تطبيق نظام الأساور الإلكترونية. ولكن هناك نموذجين لهذا التطبيق، يتم الآن مناقشة أيهما سيتم تطبيقه”.

النموذج الأول يلزم المصابين بالبقاء في المنزل خلال فترة الحجر الصحي، مع وجود إنذار في حالة تحركه من مكان الحجر، أما الثاني فيتمثل في وضع جهاز تتبع للمصاب داخل المنزل.

يشار إلى أن إجمالي عدد المصابين بوباء فيروس كورونا ارتفع إلى 314 ألفًا و433 حالة، بعد تسجيل 1467 حالة إصابة جديدة، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد الوفيات أيضًا ارتفع إلى 7997 حالة بعد تسجيل 68 حالة وفاة جديدة.

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