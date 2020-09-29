أنقرة (زمان التركية) – كشف أحدث استطلاع رأي عن حصد التحالف بين حزبي الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي الكردي 32.3 في المئة من الأصوات، فيما حصد التحالف جمهور الحاكم بين حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية 46 في المئة من الأصوات.

وفي حال تشكيل حزب الخير وحزب المستقبل وحزب السعادة وحزب الديمقراطية والتقدم والحزب الديمقراطي تحالفا سياسيا فإنه من المتوقع أن يحصل على 21.1 في المئة من الأصوات.

وتشير النتائج إلى حصد حزب الشعوب الديمقراطي الكردي 11.4 في المئة من الأصوات.

استطلاع الرأي أجرته مؤسسة أوراسيا للأبحاث ونشره مديرها كمال أوزكيراز.

يشار إلى أنه مع تعرض حزب الشعوب الديموقراطي الكردي في تركيا لحملة اعتقالات تستهدف 82 من قادته وأنصاره، أعربت أحزاب سياسية معارضة في تركيا عن دعمها للحزب الكردي وهي أحزب الشعب الجمهوري والمستقبل والديموقراطية والتقدم، فيما غاب موقف حزب الخير.

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