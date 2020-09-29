القاهرة (زمان التركية)ـــ قال “الجيش الوطني الليبي” إن المرتزقة يغادرون غرب ليبيا، الخاضعة لسيطرة حكومة الوفاق الوطني المدعومة من تركيا.

اللواء خالد المحجوب، مدير التوجيه المعنوي بالجيش الذي يقوده الجنرال خليفة حفتر، قال إنه تم رصد مغادرة أكثر من 3000 من المرتزقة.

وكان المحجوب يتحدث عن الحوار الجاري بين الوفود الليبية المشاركة في اجتماعات مدينة الغردقة المصرية، والذي تركز على توحيد المؤسسة العسكرية، ومغادرة المرتزقة.

وكشف المحجوب خلال مداخلة هاتفية مع قناة (صدى البلد) المصرية أن حافلات على متنها مقاتلين أجانب تتجه إلى المطار.

وفسر المحجوب ذلك بأنه قد يكون نتيجة تبدل في الموقف التركي مؤخرا، “حاجة تركيا لهؤلاء كمقاتلين في منطقة أشعلت فيها وقود الحرب” في إشارة ربما إلى أذربيجان التي تشهد هجوما من جارتها أرمينيا.

وتواترت أنباء عن نقل تركيا مرتزقة أجانب للقتال في أذربيجان التي تشهد هجوما عسكريا منذ السبت من جارتها أرمينيا.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قال يوم السبت، إن دفعة تضم 1400 من “المرتزقة” عادوا إلى سوريا، بعد انتهاء عقودهم في ليبيا.

ووفق إحصائيات المرصدبلغ تعداد المرتزقة الذين وصلوا ليبيا نحو 18 ألف من السوريين من بينهم 350 طفلا دون سن الـ18، وعاد منهم نحو 8500 إلى سوريا.

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