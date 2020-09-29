لندن (زمان التركية) – أكدت وكالة رويترز الادعاءات التي انتشرت قبل يومين بشأن إرسال تركيا “مرتزقة” سوريين إلى الشريط الحدودي مع أرمينيا لدعم أذربيجان التي تشهد حاليًا هجومًا عسكريًا من جارتها أرمينيا.

وقالت الوكالة في خبرها المستند إلى مقاتلين سوريين: “تركيا ترسل المقاتلين السوريين من أجل دعم أذربيجان في مواجهاتها المتصاعدة أمام أرمنيا”.

وأوضحت الوكالة أن المعلومات التي وصلت إليها، من عسكريين سوريين منتمين لإحدى الجماعات الجهادية المدعومة من القوات المسلحة التركية، وأنهما أرسلا إلى أذربيجان بالتنسيق مع أنقرة، ورفضا الكشف عن هويتهما بسبب حساسية الأمر.

ونقلت عن مقاتل من جماعة أحرار الشام المدعومة من تركيا قوله: “لم أرغب في الذهاب إلى هناك، ولكن لا أملك المال… الحياة صعبة للغاية”.

وأوضح الجنديان أن القادة الجهاديين السوريين عرضوا عليهم الحصول على راتب شهري 1500 دولار أمريكي.

ونقلت عن مقاتل آخر زعمه أنه قد تم إرسال نحو 1000 مجاهد من المقاتلين في سوريا إلى أذربيجان.

‏وكان السفير الأرميني لدى روسيا زعم أن تركيا ارسلت نحو 4000 من المجاهدين السوريين إلى سوريا ليقاتلوا القوات الأرمينية مع القوات الأذرية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قال يوم الأحد، إن تركيا نقلت مقاتلين إلى أذربيجان، على غررار نقل المرتزقة إلى ليبيا.

قال المرصد السوري إن دفعة من المقاتلين السوريين الذين وصلوا تركيا قبل أيام قادمين من عفرين شمال سوريا، وصلوا أذربيجان، وأن “دفعة أخرى” من المقاتلين في الطريق إلى أذريبجان.

وأعلنت أذربيجان فجر السبت تعرضها لهجوم أرمني. تناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيدية تزعم وجود مقاتلين سوريين في أذربيجان.

#فيديو مجموعات المرتزقة السوركيين ( ميليشيات الجيش الوطني السوري ) الذين شحنتهم أنقرة الى اذربيجان وهم يتوجهون الى جبهات #اذربيجان #ارمينيا لمساندة الجيش الاذري الشيعي وسط تكبيرات وهتافات ! pic.twitter.com/qKgr5k2cr5 — Syria Post سوريا بوست (@syriapostnew1) September 27, 2020

وكان المرصد السوري نشر الأسبوع الماضي الماضي أن أنقرة نقلت أكثر من 300 مقاتل من الفصائل الموالية لها، غالبيتهم العظمى من فصيلي “السلطان مراد والعمشات”، من بلدات وقرى بمنطقة عفرين شمال غرب حلب، بهدف إرسالهم إلى أذربيجان لحماية المواقع الحدودية هناك.

وقال المرصد إن المقاتل يتلقى راتب شهري “يتراوح بين الـ 1500 إلى 2000 دولار أميركي”.

وكان وزير خارجية أرمينيا زوهراب مناتساكانيان، اتهم تركيا، خلال زيارته إلى القاهرة في 13 سبتمبر الجاري بنقل مرتزقة إلى أذربيجان.

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