‏أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير الصحة التركية، فخر الدين كوجا، عن تسجيل 1412 إصابة و65 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مساء الإثنين، مشيرًا إلى تراجع أعداد الإصابات اليومية بشكل نسبي.

ولليوم الثاني تسجل تركيا إصابات أقل من 1500 بعد أن سجلت الأسبوع الماضي ما يزيد عن 1700 إصابة و80 وفاة.

وأوضح فخر الدين كوجا أن إجمالي عدد الإصابات اليومية ارتفع إلى 315 ألفًا و845 حالة، بعد تسجيل 1412 إصابة جديدة، مشيرًا إلى ارتفاع إجمالي أعداد الوفيات إلى 8062 حالة، بعد تسجيل 65 حالة وفاة جديدة.

وأشار كوجا إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس، ارتفع إلى 277 ألفًا و52 حالة، بعد تسجيل 1422 حالة تعافي جديدة.

وكان وزير الصحة التركي،أعلن مساء يوم الأحد، تطبيق نظام جديد لمراقبة الخاضعين للحجر الصحي والحجر المنزلي، للحالات المؤكد إصابتها بوباء فيروس كورونا.

وفي ظل عدم التزام مصابي كورونا بالحر المنزلي وتزايد عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، أوضح الوزير أن الدولة تتجه إلى تطبيق استخدام الأساور الإلكترونية إلزاميًا على المصابين، والخاضعين للحجر الصحي المنزلي، بعد زيادة أعداد حالات الإصابة بالفيروس بنحو 38%.

وقال كوجا في تصريحاته: “هناك نموذجين لهذا التطبيق، يتم الآن مناقشة أيهما سيتم تطبيقه”.

وأوضح أن، النموذج الأول يلزم المصابين بالبقاء في المنزل خلال فترة الحجر الصحي، مع وجود إنذار في حالة تحركه من مكان الحجر، أما الثاني فيتمثل في وضع جهاز تتبع للمصاب داخل المنزل.

–