قرة باغ (زمان التركية)ــ أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن الجيش يحاصر القوات الأرمينية في محور “أغدرة ـ ترتر” بإقليم قرة باغ ، في إطار هجوم مضاد “لاستعادة الأراضي المحتلة”.

وزعمت وزارة الدفاع أن الاشتباكات العسكرية أسفرت عن مقتل وجرح 2300 من القوات الأرمينية، أغلبهم في الهجوم المتواصل منذ الأمس.

وذكر بيان وزارة الدفاع الأذربيجانية أنه في اشتباكات يوم أمس، تم تحييد منظومة 1 S-300 التابعة لأرمينيا في منطقة سوساكيند بمحافظة هوكافيند المحتلة، وذكر أن الهجوم الذي نفذته القوات الأرمينية المتجمعة في اتجاه مداغيز لاستعادة المواقع التي فقدوها، تم منعه صباح اليوم.

وأشار البيان إلى استمرار العمليات العسكرية على كامل خط المواجهة.

وأفاد البيان أن الجيش الأذربيجاني حاصر القوات الأرمنية في اتجاه أغدير-ترتر في هجوم مضاد شن لإنقاذ الأراضي المحتلة.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع الأذربيجانية أنه خلال 27-30 أيلول / سبتمبر، قُتل وجُرح 300 2 جندي أرمني، ودمرت حوالي 130 دبابة ومدرعة، ونحو 25 منظومة دفاع جوي، وتم تدمير 6 مناطق قيادة وإدارة ومراقبة، و 5 مستودعات للذخيرة، وتم تدمير ما يقرب من 50 بندقية مضادة للدبابات و 55 سيارة.

من جهة أخرى قالت وكالة أنبار “أرمنيوس” نقلا عن وزارة الدفاع الأرمينية إن ما يقارب من 800 جندي أذربيجاني قتلوا وجرح حوالي 2000 وسط هجومها على آرتساخ -قرة باغ- وتم تدمير 74 طائرة بدون طيار و 7 طائرات حربية و 137 دبابة ومعدات مدرعة وطائرة حربية واحدة و 82 عربة نقل و 3 معدات مدرعة هندسية و 4 ناقلات جنود مدرعة للجيش الأذري اعتباراً من 29 سبتمبر، حتى 29 سبتمبر عانى جيش آرتساخ بمقتل 80 جندياً وجرح 120 آخرين واستشهد 4 مدنيين بينهم طفلان في آرتساخ جراء القصف الأذري.

–