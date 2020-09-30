القاهرة (زمان التركية) – ناقش رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ووفق بيان للسفارة البريطانية في القاهرة، رحب الزعيمان في اتصال هاتفي أمس، بالشراكة القوية بين المملكة المتحدة ومصر في مجالات الأمن والتجارة. اتفق الجانبان على تعزيز العلاقات الاقتصادية ، وتطلعا إلى إبرام اتفاقية التجارة الحرة في أسرع وقت ممكن.

أبدي رئيس الوزراء والرئيس السيسي اهتمامهما بشأن الأزمة في ليبيا وناقشا أهمية العمل معًا لمعالجة الوضع.

ورحبا بافتتاح عدد من الجامعات البريطانية في مصر مؤخرا ، وأشار رئيس الوزراء إلى التاريخ الطويل من التميز الأكاديمي في القاهرة.

كما سلط رئيس الوزراء الضوء على التعاون الإيجابي مع مصر بشأن معالجة تغير المناخ ، حيث تستعد كلتا الدولتين لقمة الأمم المتحدة لتغير المناخ COP26 في جلاسكو العام المقبل.

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