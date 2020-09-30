أنقرة (زمان التركية)ــ بعد أن تسربت معلومات عن مقاطعة سعودية وشيكة للمنتجات التركية، ومنع دخولها أراضي المملكة، تقول معلومات إن هناك مقاطعة مع شركات المقاولات التركية أيضا.

رئيس اتحاد المقاولين الأتراك، مدحت يانيجون، كشف أن إجمالي الأعمال التي حصلت عليها شركات المقاولات التركية في المملكة العربية السعودية خلال عام 2018، كان 3 مليارات دولار أمريكي، لكن هذا الرقم لم يتجاوز 21 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر 8 الأولى من العام الجاري.

وكان تقرير لصحيفة جمهوريت ذكر أنه اعتبارا من الأول من أكتوبر ستوقف المملكة العربية السعودية دخول المنتجات التركية إلى أراضيها، مما تسبب في مخاوف المصدرين الأتراك.

مدحت يانيجون، أوضح أن السلطات السعوديةتفرض قيودا كبيرة على شركات المقاولات والمقاولين الأتراك، كما تفعل مع المنتجات التركية، مشيرًا إلى أن إجمالي الأعمال التي حصلت عليها شركات المقاولات التركية داخل المملكة خلال عام 2018 كانت بقيمة 3 مليارات دولار، وفي عام 2019 تراجعت إلى 560 مليون دولار، بينما تراجعت إلى 21 مليون دولار في الأشهر 8 الأولى من العام الجاري.

وأوضح أن الأعمال التي حصلت عليها الشركات التركية في المملكة هي إضافات لمشروعات قديمة أو أعمال لشركات ذات شراكات مع أطراف سعودية بنسبة كبيرة.

يانيجون أوضح أن دولة الإمارات العربية المتحدة وصل حجم أعمال الشركات التركية فيها إلى مرحلة التوقف التام (صفر)، مشيرًا إلى أن حجم الأعمال التي حصلت عليها الشركات التركية في عام 2017 كانت 1.7 مليار دولار أمريكي، ولكنها وصلت إلى (صفر) في الأشهر 8 الأولى من العام الجاري.

وأشار يانيجون إلى أن هناك أزمة في تحصيل مستحقات الأعمال التي نفذتها الشركات التركية في المملكة العربية السعودية من قبل، لافتًا إلى أن الشركات لم تواجه أزمة في تحصيل المستحقات في الدول الخليجية الأخرى.

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