أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا، تسجيل 1427 إصابة و68 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مساء الثلاثاء، مشيرًا إلى استمرار تسجيل معدلات مرتفعة للوفيات والإصابات.

ولليوم الثاني تسجل تركيا إصابات أقل من 1500 بعد أن سجلت الأسبوع الماضي ما يزيد عن 1700 إصابة و80 وفاة.

وكانت تركيا سجلت مساء الإثنين 1412 إصابة و65 وفاة بفيروس كورونا.

الوزير فخر الدين كوجا أوضح أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 317 ألفًا و272 حالة، بعد تسجيل 1427 حالة جديدة، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد الوفيات أيضًا ارتفع إلى 8130 حالة، بعد تسجيل 68 حالة وفاة جديدة.

وأشار كوجا إلى أن إجمالي على المتعافين من الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 278 ألفًا و504 حالة، بعد تسجيل 1452 حالة تعافي جديدة.

وكشف أن إجمالي عدد التحاليل الطبية التي أجريت منذ بداية الأزمة وحتى الآن، على الحالات المشتبه في إصابتها أو المخالطين لحالات إصابة مؤكدة ارتفع إلى 10 ملايين و268 ألفًا 163 تحليلًا، بعد إجراء 114 ألفًا و940 تحليلًا جديدًا، خلال 24 ساعة الأخيرة.

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