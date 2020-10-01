موسكو (زمان التركية) – علق الكرملين الروسي، على تصريحات تركية صدرت أمس بشأن الحرب المندلعة بين أذربيجان وأرمنيا.

وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، كان قد صرَّح الأربعاء أن بلاده مستعدة لتقديم كافة أشكال الدعم لأذربيجان في حربها ضد أرمينيا، إلا أن تصريحات جاويش أوغلو أغضبت الجانب الروسي.

المتحدث باسم الكرملين الروسي ديمتري بيسكوف، علق على تصريحات جاويش أوغلو، قائلًا: “بالتأكيد نحن لا ندعم هذا النوع من التصريحات، ولا نقبلها. كما قلت أمس، لا يجب صب الزيت على النار. ندعو جميع دول المنطقة للاعتدال، ووقف الأنشطة العسكرية لأطراف الاشتباكات”.

بيسكوف أكد أن الجيش الروسي يتابع الأخبار المتداولة حول الوضع في المنطقة،وقال: “جميع البيانات والمعلومات يتم فحصها بدقة. ونقوم بتدوين جميع تصريحات قادة العالم بدقة وعناية”.

وحول اتهام أرمينيا تركيا بأسقط طائرة تابعة لسلاح الجو، من طراز سو-25، قال بيسكوف إنه لا يمكنه التعليق على ادعاءات إسقاط الطائرة.

وتدعم تركيا علنا حليفتها أذربيجان في صراعها العسكري مع أرمينيا المدعومة بشكل غير معلن من موسكو.

وتقول أذربيجان التي تشن هجوما مضادا، إنها لن تنشحب من المناطق التي سيطرت عليها مؤخرا في إقليم قره باغ المحتل من أرمينيا.

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