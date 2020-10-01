واشنطن (زمان التركية) – طالب وزير الخارجية الأمريكية، مايك بومبيو، قادة الدول الإسلامية برفع أصواتهم من أجل الدفاع عن الأيغور في تركستان الشرقية، من القمع الصيني، والأقليات المسلمة في الدول الأخرى.

تصريحات بومبيو جاءت عقب خلال زيارته إلى إيطاليا، حيث عقد مؤتمرًا صحافيًا داخل السفارة الأمريكية في روما بشأن الحريات الدينية.

وقال بومبيو في كلمته: “أتمنى أن يرفع قادة المسلمين أصواتهم من أجل الدفاع عن مسلمي كازاخستان وقرغيزستان والأيغور والمسلمين الآخرين الموجودين في الصين”.

وأكد بومبيو على ضرورة تحرك القادة اليهود من أجل مساعدة الجماعة اليهودية في اليمن، التي تواجه تراجعا في أعدادها، قائلًا: “قادة اليهود يتحملون التزامًا ومسؤولية رفع الأصوات من أجل أخوتهم في كوريا الشمالية والعراق”.

يشار إلى إختفاء الدعم الذي كانت تبدية تركيا للأيغور بشكل مفاجئ منذ زيارة الرئيس التركي رجب أردوغان إلى بكين العام الماضي، والتي جائت بعد تهديد صيني بقطع العلاقات الاقتصادية مع البلدين.