أنقرة (‏زمان التركية) – فرضت الحكومة التركية زيادة جديدة على أسعار البنزين في مختلف الولايات.

نقابة ملاك محطات التزود بالطاقة والبترول والغاز في تركيا (EPGİS)، أوضحت أن الزيادة الجديدة في أسعار البنزين بلغت 14 قرشًا، تطبق بداية من اليوم الخميس.

وبومجب الزيادة الجديدة يرتفع سعر لتر البنزين في المتوسط من 6.76 ليرة تركية، إلى 6.90 ليرة تركية، أي ما يعادل 0.89 دولار للتر الواحد.

سعر لتر البنزين ارتفع بموجب الزيادة في إسطنبول من 6.71 ليرة تركية إلى 6.85 ليرة، أما في مدينة إزمير فقد ارتفع سعر اللتر من 6.78 ليرة إلى 6.92 ليرة.

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