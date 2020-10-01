أنقرة (زمان التركية)ــ أسفرت جهود فرق مكافحة تهريب المهاجرين عن التوصل إلى مافيا تخصصت في تهريب المهاجرين برا وجوا باستخدام وثائق رسمية مزورة.

وتم اعتقال 37 من المشتبه بهم، كما تم القبض على 240 مهاجراً غير نظامي من أفغانستان وباكستان وبنغلاديش والعراق وسوريا دخلوا البلاد بشكل غير قانوني بمساعدة بالمنظمة الإجرامية.

وأسفرت الجهود عن ضبط 7 قوارب مطاطية و 1250 دولارًا و 1625 يورو و 16835 ليرة. بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط 16 مركبة تقرر استخدامها في التهريب.

في حين تم حبس 27 من المشتبه بهم، تم الافراج عن 5 آخرين على ذمة المحاكمة بشرط الرقابة القضائية. ويستمر التحقيق مع أربعة آخرين مشتبه بهم.

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