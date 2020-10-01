‏أنقرة (زمان التركية) – انتقد نائب رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، البرلماني مصطفى يانار أوغلو، هجوم رئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي على المحكمة الدستورية ومطالبته بإعادة هيكلتها.

مصطفى يانار أوغلو، قال في تعليقه: “النظام الذي يقترحه بهجلي ليس سوى الفاشية الكلاسيكية”.

دولت بهجلي كان قد قال في بيان كتابي نشره عبر تويتر: “يجب إعادة هيكلة المحكمة الدستورية كليًا، وفقًا لطبيعة الحكومة الجديدة (النظام الرئاسي)”.

وقال بهجلي: “يجب أن تتخلص الحكومة الجديدة من كافة أذيال النظام البرلماني، وجميع شبكاته، وعوائقه”.

مصطفى يانار أوغلو، قال معلقا عبر تويتر: “السيد بهجلي محق للغاية؛ لقد قرأ روح النظام الجديد جيدًا. يجب القضاء على آخر آثار ومظاهر دولة القانون. ما فائدة المحكمة الدستورية في النظام الكيفي الذي يعتمد على مبدأ اتحاد السلطات بدلا من مبدأ الفصل بينها؟”.

وأضاف: “أنا أواجه صعوبة في فهم السيد بهجلي في موضوع واحد. لماذا يتعب نفسه بأحاديث الديمقراطية للتأكيد على أن طلبه ديمقراطي، فليهدأ، فالبيئة مناسبة لمثل هذه الأمور. أقول له بشكل صريح: النظام الذي يقترحه بهجلي ليس إلا الفاشية الكلاسيكية”.

ويأتي طرح بهجلي بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية كانت قرارًا بحرية تنظيم مسيرات في الطرق العامة بين المدن، في رفع لحظر سابق، الأمر الذي أغضب وزير الداخلية سليمان صويلو حيث هاجم المحكمة ورئيسها.

ويشير مقترح بهجلي وهجوم صوليو إلى عزم الرئيس رجب أردوغان التخلص من المحكمة الدستورية باعتبارها عائقا أمام بسط نفوذه على الدولة.

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