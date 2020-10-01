‏أنقرة (زمان التركية) – شن رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهجلي، هجوما على المحكمة الدستورية، وطالب بإعادة هيكلتها.

بهجلي قال إنه: “يجب إعادة هيكلة المحكمة الدستورية وفقًا لطبيعة نظام الحكومة الجديد”.

وطالب بهجلي بإعادة هيكلة المؤسسات التي تشكلت وفقًا للنظام البرلماني السابق، وإعادة صياغتها بما يتوافق مع النظام الرئاسي الحالي، مؤكدًا أنها ضرورة.

وقال بهجلي: “يجب أن تتخلص الحكومة الجديدة من كافة أذيال النظام البرلماني، وجميع شبكاته، وعوائقه”.

وأوضح بهجلي المتحالف مع حزب العدالة والتنمية الحاكم أن المحكمة الدستورية استحدثت من أجل حماية الهيكل غير الديمقراطي الذي كان يسعى إلى تشكيله انقلاب عام 1960، مطالبًا بإعادة هيكلتها كليًا بما بتوافق مع طبيعة النظام الحكومي الجديد.

يأتي طرح بهجلي بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية كانت قرارًا بحرية تنظيم مسيرات في الطرق العامة بين المدن، في رفع لحظر سابق، الأمر الذي أغضب وزير الداخلية سليمان صويلو حيث هاجم المحكمة ورئيسها.

ويشير مقترح بهجلي وهجوم صوليو إلى عزم الرئيس رجب أردوغان التخلص من المحكمة الدستورية باعتبارها عائقا أمام بسط نفوذه على الدولة.