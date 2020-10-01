يريفان (زمان التركية)ــ ناشد رئيس أرمنيا، أرمين سركيسيان، نظيره المصري الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتدخل لوقف الهجوم العسكري الأذريجاني على إقليم قرة باغ.

وقال الرئيس الأرميني في رسالة يوم الأربعاء إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، “أثناء كتابة هذه الرسالة قتل أو جرح العشرات من المدنيين والعسكريين في كلا الجانبين”.

وصرّح سركيسيان أن “القيادة الأذربيجانية عبّرت في الأشهر الماضية عن خطتها لحل النزاع بالحرب”. وفق وكالة أرمنبرس.

وطلب الرئيس الأرميني من نظيره المصري استخدام كل علاقاته وسمعته في الساحة الدولية بهدف وقف إراقة الدماء والمعاناة الإنسانية على الفور.

مؤكدا أنه “لا يمكن ولا ينبغي حل النزاع إلا من خلال المفاوضات وليس لها حل عسكري”.

وكانت وزارة الخارجية المصرية دعت هذا الأسبوع كلا من أرمينيا واذربيجان إلى منع التصعيد ووقف العنف.

والشهر الماضي اتهم وزير خارجية أرمينيا زوهراب مناتساكانيان، خلال زيارته إلى القاهرة، تركيا، بنقل مقاتلين أجانب إلى أذربيجان.

وتدعم أنقرة أذربيجان في صراعها العسكري مع أرمينيا المدعومة من موسكو.

وتقول أذربيجان التي تشن هجوما مضادا، إنها لن تنشحب من المناطق التي سيطرت عليها مؤخرا في إقليم قره باغ المحتل من أرمينيا.

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