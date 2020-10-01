واشنطن (زمان التركية) – أعلنت الإدارة الأمريكية تطبيق عقوبات جديدة على 17 مؤسسة وشخصية لها علاقة بالرئيس السوري بشار الأسد، ضمن ” قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا” الذي دخل حيز التنفيذ في 17 يونيو/ حزيران الماضي.

وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أوضح أن العقوبات الجديدة وقعت على سوريا بسبب هجماتها التي تمت على بلدة أرمناز التابعة لمدينة إدلب على الحدود مع تركيا في 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2017.

الإدارة الأمريكية أوضحت أن العقوبات الجديدة ضمت مؤسسات وجهات توفر دعما ماليا للنظام السوري، وشخصيات تلعب دورا في ذلك النشاط.

العقوبات طالت قائد الفرقة الخامسة بالجيش السوري ميلاد جديد، بسبب دوره المزعوم في منع وقف إطلاق النار في سوريا، بالإضافة إلى رجل الأعمال السوري ياسر إبراهيم وشقيقتيه نسرين إبراهيم ورنا إبراهيم.

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