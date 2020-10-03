أنقرة (زمان التركية)ــ يبدأ المنتخب التركي لكرة القدم، في التجمع ابتداء من غدا الأحد، استعداد لدوري الأمم الأوروبية UEFA، والذي سيواجه فيه ألمانيا وروسيا وصربيا.

وفقًا لبيان صادر عن الاتحاد التركي لكرة القدم، فإنه بدءًا من يوم غد، سيبدأ تجميع المنتخب التركي في معسكر ريفا حسن دوجان الوطني للتدريب، حيث ستكون أول مبارياته مع أوروبا.

ويتوجه المنتخب الوطني إلى مدينة كولونيا على متن رحلة جوية يوم الثلاثاء 6 أكتوبر من أجل مبارته مع ألمانيا التي ستقام يوم 7 أكتوبر، الأربعاء 21:45 بتوقيت جرينتش في كولونيا.

وسيواصل فريق كرة القدم الوطني استعداداته في ألمانيا بعد هذه المباراة.

وستتوجه قافلة المنتخب الوطني إلى موسكو يوم 10 أكتوبر لمباراة الذهاب أمام روسيا. سيجري للاعبون التدريبات الأخيرة لمباراة روسيا في هذا الملعب في الساعة 20:00.

في 11 أكتوبر ستكون تركيا ضيفًا يوم الأحد الساعة 21:45 بتوقيت جرينتش على روسيا.

المنتخب التركي سيعود إلى إسطنبول بعد المباراة الروسية سيدخلون معسكرا استعدادا لمباراة صربيا. سيخوض المنتخب الوطني آخر تدريباته في الساعة 18.30 في المرافق.

ويستضيف المنتخب الوطني صربيا على ملعب Türk Telekom يوم الأربعاء 14 أكتوبر الساعة 21.45.

تم تضمين اللاعبين التالية أسماؤهم في التشكيلة المرشحة للمنتخب الوطني لكرة القدم:

حراس المرمى: ميرت جونوك (باشاك شهير)، غوخان أكان (جايكور ريزي سبور)، أوغوركان شاكر (طرابزون سبور).

الدفاع: زكي جيليك (ليل)، ميرت مولدر، كان أيهان (ساسولو)، ناظم سانغاري (فنربخشة)، جلار سويونكو (ليستر سيتي)، ميريه ديميرال (يوفنتوس)، أوزان كاباك (شالكه 04) ، أوموت ميراش (لو هافر)، رصيف حسن علي (ميديبول باشاك شهير).

خط الوسط: جنكيز أوندر (ليستر سيتي)، إيفكان كاراجا (ألانياسبور)، دوروخان توكوز (بشيكتاش)، هاكان شلهان أوغلو (ميلان)، عرفان كان كاهفيشي (ليل)، محمود تيكديمير (ميديبول فاشاك شهير)، أوكيجو يشوكو فينورد)، أوزان توفان (فنربخشة)، عبد القادر أومور (طرابزون سبور)، إمري كيلينتش (غلطة سراي)، يوسف يازيجي (ليل).

المهاجمون: أحمد كوتوكو (شالكه 04) ، بوراك يلماز، إينيس أونال (خيتافي)، كينان كارامان (فورتونا دوسلدورف).

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